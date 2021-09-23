Россияне смогут завешать своим наследникам накопительную часть пенсии


Данная норма будет действовать в случае, если правообладатель денежных средств не успел их получить при жизни, рассказали в региональном отделении ПФР.
Как было отмечено, пенсионные накопления формировались в 2002-4-м годах у женщин, начиная с 1957-го года рождения, у мужчин – с 53-го и моложе. С 2005-го этот вид страховых взносов пополнялся только у граждан с 1967 года рождения. За счет работодателей. Последние 7 лет накопительная часть пенсии заморожена.
Если при жизни человек не определил, кто станет обладателем его накоплений, преемниками по закону будут считаться ближайшие родственники. За выплатами средств наследники могут обратиться в Пенсионный фонд через шесть месяцев после смерти застрахованного лица.

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