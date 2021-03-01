Россияне смогут проголосовать за дворы многоэтажек и общественные территории, которые следует благоустроить в следующем году





Для этого создали специальную онлайн-платформу. Это инициатива федерального Минстроя. Она призвана задействовать как можно больше граждан в создании региональных списков территорий, нуждающихся в улучшении. Откроют голосование 26 апреля, но сам сайт уже заработал. Для начала там нужно зарегистрироваться. Можно использовать и сайт госуслуг. Участвовать в выборе вправе все россияне, начиная с 14 лет.

В нынешнем году по программе «Формирование комфортной городской среды» в Кабардино-Балкарии намерены благоустроить 89 дворов и 31 общественное пространство.