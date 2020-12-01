Россиянам предлагают выбрать самый интересный проект о Великой Отечественной войне





Всенародное голосование проходит на сайте «Год памяти и славы». В рамках празднования 75-й годовщины Победы над фашизмом в стране состоялось больше 200 самых разных акций. Жители Кабардино-Балкарии активно участвовали практически во всех. Это, к примеру, «Окна Победы», «Бессмертный полк онлайн», «Сад памяти»… Теперь предлагается выбрать наиболее полюбившиеся. Проекты с наивысшей поддержкой продолжатся в следующем году или же станут традиционными. Сделать свой выбор несложно. На странице голосования нужно ознакомиться со списком участников – а их 29 – и поддержать пять лучших, на ваш взгляд, проектов. Изучать мнение россиян на сайте год2020.рф будут до конца декабря.