Россиянам не придется заново подавать документы на субсидии в сфере ЖКХ, которые должны завершиться до первого апреля





Постановление об этом издали в кабинете министров. Обычно такие субсидии предоставляют на шесть месяцев. Чтобы продлить выплату на следующие полгода, было необходимо заново подавать заявление и другие бумаги, из которых следует, что человек имеет право на дополнительную помощь государства. Из-за коронавируса подобные ограничения сняли. То есть россияне, у которых срок субсидии истекает в период с начала года по первое апреля, смогут автоматически получить поддержку в прежнем размере на предстоящие шесть месяцев. Рассчитывать на дополнительные средства могут люди, у которых на оплату коммунальных услуг уходит определенная доля месячного дохода. Такую норму каждый регион устанавливает самостоятельно. В Кабардино-Балкарии это 15 процентов.