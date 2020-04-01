Россиян могут освободить от страхования ипотеки

Центробанк предлагает кредитным организациям делать это самим и за свой счет. Согласно новой концепции, банк сможет предоставить деньги на покупку жилья только при наличии у него полисов ипотечного страхования имущества, а также жизни и здоровья заемщика. При этом запрещается требовать выплат на эти цели с клиента и заключать договор на других условиях. Специалисты считают, что нововведение приведет к большей прозрачности условий кредитования для граждан. То есть не будет расходов и комиссий по страхованию, не заложенных в полную стоимость ипотеки. В разработанной Центробанком концепции приведен примерный перечень случаев, когда должна быть выплачена компенсация. Это утрата или повреждение имущества при пожаре, взрыве, затоплении, стихийных бедствиях и грабеже, смерть заемщика по любой причине, кроме самоубийства, пребывание на длительном больничном, а также потеря дохода из-за эпидемии. При наступлении подобного случая выплата, полученная банком, пойдет на исполнение обязательств заемщика. Ну, а в случае банкротства страховой компании кредитор получит право заключить новый договор с другой организацией. Концепция сейчас – на стадии обсуждения с представителями заинтересованных деловых сообществ.