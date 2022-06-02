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“Россети” выделят более 1,6 миллиарда рублей на развитие электросетей в Кабардино-Балкарии

“Россети” выделят более 1,6 миллиарда рублей на развитие электросетей в Кабардино-Балкарии

02.06.2022 | 22:56
Сегодня Глава КБР Казбек Коков в Москве встретился с Гендиректором компании «Россети» Андреем Рюминым. Обсудили перспективы развития электросетевого комплекса республики и консолидацию активов, а также готовность энергообъектов к началу летнего туристического сезона. Электроснабжение курортной инфраструктуры — на особом контроле. Заранее проведён ремонт подстанций, которые снабжают санатории и здравницы Нальчика и Приэльбрусья. Сегодня компания «Россети» оказывает содействие в реализации важного для республики инвестпроекта - строительстве Эльбрусского горнорудного комбината. На создание современной инфраструктуры для этого предприятия, а также развитие сетевого комплекса республики в этом году будет выделено свыше полутора миллиардов рублей инвестиций. Для технологического присоединения комбината к сетям, компания «Россети Северный Кавказ» построит новую линию электропередачи протяженностью в три с половиной километра, а действующую – реконструируют. В завершение встречи Казбек Коков выразил благодарность Андрею Рюмину за поддержку в реализации значимых для экономики республики проектов. И пообещал усилить совместную работу по повышению надежности электроснабжения в регионе.
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