С июня Россельхознадзор временно запретил ввоз косточковых плодов и свежего винограда из Армении. Под запрет попали вишня, черешня, абрикосы, слива, персики, нектарины и виноград. Эксперты считают: для Кабардино-Балкарии, как и для других регионов, серьезных последствий не будет. Причина запрета – частые нарушения фитосанитарных требований. В продукции неоднократно находили карантинные объекты для стран Евразийского экономического союза. Ограничения действуют не только на товары из Армении, но и на те, что идут транзитом через ее территорию. Доля армянских фруктов на российском рынке в 2024-ом составила около одного процента. Их заменят поставками из Турции, Узбекистана, Азербайджана, Египта, Индии и Китая. В Россельхознадзоре также обратили внимание: контроль за качеством в Армении ослаб после упразднения местного минсельхоза. Вопрос о возобновлении поставок решат, когда армянская сторона предоставит гарантии безопасности продукции.