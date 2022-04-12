Россельхознадзор проводит проверку состояния сельхозпродукции, отгружаемой в российские регионы из КБР

Северо-Кавказское управление Россельхознадзора в эти дни проводит контрольные мероприятия по плановой и внеплановой проверке состояния сельскохозяйственной продукции, отгружаемой в различные российские регионы из Кабардино-Балкарии. В очередной раз специалисты произвели целый перечень работ по отбору образцов фруктов в хранилище одного из садоводческих предприятий Кабардино-Балкарии. Продукция – партия яблок общим весом 18 тонн - проходила контроль перед отправкой в Челябинскую область. Отбор производился с целью установления карантинного фитосанитарного состояния продукции, взятые образцы отправлены в лабораторию Россельхознадзора. Экспертиза плодов включает проверку сопроводительных документов, отбор материалов, рассортировку объединенной пробы в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов по качеству определения показателей безопасности. При этом взятые образцы упаковывают так, чтобы сохранить их свойства и качество. Упаковка должна обеспечивать транспортирование без повреждений. Пробы перед отправкой пломбируют или опечатывают. По результатам лабораторных исследований установлено, что продукция садоводческого предприятия соответствовала необходимым фитосанитарным требованиям, действующим в России. Специалистами управления Россельхознадзора на партию для Челябинской области были оформлены карантинные сертификаты.