Россельхознадзор проводит проверки продуктов питания в соцучреждениях КБР

Сотрудники Россельхознадзора отбирают пробы в пищеблоке дома-интерната для престарелых и инвалидов. На что обращают внимание в первую очередь? На сроки изготовления продукции, в данном случае - мясной и молочной, а также на условия хранения. Уже в лабораториях – в Нальчике и Ставрополе, куда отправляются пробы, установят, соответствует ли провизия заявленной, нет ли в ней посторонних веществ, в том числе антибиотиков. Шеф-повар дома-интерната Елена Дышекова рассказала проверяющим, что в последнее время с поставщиками стало работать легче. Есть выбор, и можно не бояться, что на стол к постояльцам попадут некачественные продукты. Россельхознадзор продолжит проверять продукцию животного происхождения в социальных учреждениях республики - интернатах, школах, детсадах... Если обнаружатся нарушения, виновные ответят по закону.