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Россельхознадзор проверяет сельхозпродукцию, отгружаемую в российские регионы из КБР

Россельхознадзор проверяет сельхозпродукцию, отгружаемую в российские регионы из КБР

05.09.2022 | 16:21
Уборку зерна в республике завершили, и часть урожая аграрии отправляют в другие регионы. Чтобы товар не вызвал нареканий, его проверяют специалисты Россельхознадзора. Сотрудники ведомства следили за состоянием растений все время, пока зерно созревало, в том числе на семеноводческих участках. Это так называемый карантинный фитосанитарный контроль. Теперь урожай собрали и провели первичную очистку. Перед отгрузкой нужно проверить, не содержит ли материал болезней или вредителей. Ведомственные проверки продолжаются. При этом в Россельхознадзоре анализируют не только вывозимое зерно, но и сельхозпродукцию, которую местные бизнесмены закупают в других регионах для использования в Кабардино-Балкарии.   https://t.me/vestikbr
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