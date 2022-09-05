Россельхознадзор проверяет сельхозпродукцию, отгружаемую в российские регионы из КБР

Уборку зерна в республике завершили, и часть урожая аграрии отправляют в другие регионы. Чтобы товар не вызвал нареканий, его проверяют специалисты Россельхознадзора.
Сотрудники ведомства следили за состоянием растений все время, пока зерно созревало, в том числе на семеноводческих участках. Это так называемый карантинный фитосанитарный контроль. Теперь урожай собрали и провели первичную очистку. Перед отгрузкой нужно проверить, не содержит ли материал болезней или вредителей.
Ведомственные проверки продолжаются. При этом в Россельхознадзоре анализируют не только вывозимое зерно, но и сельхозпродукцию, которую местные бизнесмены закупают в других регионах для использования в Кабардино-Балкарии.
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