Россельхознадзор проверил мясо птицы на рынках КБР

Проверки на мясных рынках округа Северо-Кавказское управление Россельхознадзора проводит постоянно. Специалисты определяют, нет ли опасных болезней скота и птицы.
По данным ведомства, с начала этого года в России зафиксировали 38 случаев африканской чумы свиней и 59 – высокопатогенного гриппа птиц. А потому представители надзорных органов по всей стране усилили профилактическую работу с продавцами мяса.
На сегодня в республике провели больше 40 профилактических акций. Соблюдение установленных правил обеспечивает безопасность как покупателей, так и реализаторов, напоминают специалисты.
В Северо-Кавказском управлении Россельхознадзора сообщили, что в Кабардино-Балкарии в этом году случаев африканской чумы свиней и гриппа птиц не зарегистрировано.
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