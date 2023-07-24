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Россельхознадзор проверил мясо птицы на рынках КБР

Россельхознадзор проверил мясо птицы на рынках КБР

24.07.2023 | 16:22
Проверки на мясных рынках округа Северо-Кавказское управление Россельхознадзора проводит постоянно. Специалисты определяют, нет ли опасных болезней скота и птицы. По данным ведомства, с начала этого года в России зафиксировали 38 случаев африканской чумы свиней и 59 – высокопатогенного гриппа птиц. А потому представители надзорных органов по всей стране усилили профилактическую работу с продавцами мяса. На сегодня в республике провели больше 40 профилактических акций. Соблюдение установленных правил обеспечивает безопасность как покупателей, так и реализаторов, напоминают специалисты. В Северо-Кавказском управлении Россельхознадзора сообщили, что в Кабардино-Балкарии в этом году случаев африканской чумы свиней и гриппа птиц не зарегистрировано.   https://t.me/vestikbr
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