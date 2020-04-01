Росреестр по КБР предупреждает о сайтах-двойниках

Управление Росреестра по Кабардино-Балкарии призывает жителей республики к осторожности: интернет-мошенники активизировались. В условиях режима самоизоляции резко возросла потребность в онлайн-услугах, в том числе в тех, которые оказывают госорганы. Ситуацией пытаются воспользоваться аферисты и создают так называемые «сайты-двойники», дублирующие официальные страницы.

Поддельный ресурс может отличаться от оригинала всего лишь одной буквой или знаком. Пользователь не замечает отличий, доверяет источнику, оплачивает услугу, а в результате – обман: либо деньги потеряны, либо присылают сведения, «взятые с потолка». Такой вид мошенничества не обошел стороной и сайт Росреестра.

Ведомством обнаружены сайты-двойники, которые имеют схожее с официальным порталом наполнение, что вводит в заблуждение граждан и организации, которые планируют получить соответствующие государственные услуги.

В Управление Росреестра по КБР предупреждают: единственным официальным интернет-ресурсом, а также источником получения государственных услуг ведомства в электронном виде является сайт rosreestr.ru. Никаких представителей и посредников у ведомства нет. Также необходимые сведения можно получить на сайте Федеральной кадастровой палаты – kadastr.ru.