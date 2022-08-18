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Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей

Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей

18.08.2022 | 13:19
Жители республики могут задать вопросы о качестве детских товаров и школьных принадлежностей специалистам Роспотребнадзора. В ведомстве перед новым учебным годом заработала тематическая горячая линия. Звонки будут принимать до 26 августа. Вопросы, в частности, могут касаться качества и безопасности одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров и детского питания. Сейчас вы видите номера телефонов, по которым можно позвонить в будни и в выходные. Сотрудники регионального подразделения Роспотребнадзора на своем сайте также публикуют рекомендации, как выбрать необходимые принадлежности для школьника и как организовать его режим дня.
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