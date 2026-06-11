Роспотребнадзор утвердил перечень обязательных прививок для россиян

Так, всем гражданам страны рекомендовано пройти вакцинацию от туберкулеза, гепатита B, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи. Это обеспечит иммунитет на долгие годы – пояснили в ведомстве. Все эти прививки включены в национальный календарь.
Процедуру проводят бесплатно за счет федерального бюджета. Также в Роспотребнадзоре напомнили: каждый год в осенне-зимний сезон в стране идет вакцинация против гриппа. Благодаря этому заболеваемость им в России остается ниже, чем во многих других странах.
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