Роспотребнадзор утвердил новые требования к работе школ, детских садов и других детских организаций





Они будут действовать с нового года и ближайшие шесть лет. По этим нормам уроки в школах должны начинаться не раньше восьми утра. Занятия второй смены заканчиваются не позже семи вечера. Продолжительность каникул — семь дней и выше. Один урок — максимум 45 минут, в первых классах – меньше этого отрезка. К тому же предусмотрены физкультминутки, гимнастика для глаз, контроль за осанкой детей, в том числе во время письма и рисования. В кабинетах на одного ученика должно быть не меньше двух с половиной квадратных метров площади. Электронное оборудование необходимо ежедневно дезинфицировать. Любопытно, что для образовательных целей мобильные средства связи с нового года не используются. Упоминаются в правилах и итоговые аттестации. Согласно им, больше одного экзамена в день в школах быть не должно.