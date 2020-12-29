Роспотребнадзор утвердил новые требования к работе магазинов и рынков, на которых реализуют продовольствие





Они вступают в силу с января будущего года и станут действовать ближайшие шесть лет. По новым правилам магазинам запрещается разгружать товар со стороны двора жилого дома, если такое учреждение расположено на первом этаже. Подвозить ящики и коробки разрешено с торца или со стороны проезжей части. Допускается торговля только такой продукцией, на которую есть документы, позволяющие проследить ее путь от производства до прилавка. На рынках нельзя продавать хлеб, булки и кондитерские изделия без упаковки. Картофель и корнеплоды должны храниться на складах в темноте. А лед, который используют для охлаждения продуктов, следует изготавливать только из питьевой воды. В правилах четко прописано, что запрещена реализация негерметичных и деформированных консервов, позеленевших клубней картофеля, повторно замороженной пищи, а также невыпотрошенной птицы, утиных и гусиных яиц. В стационарных магазинах должна быть проведена холодная и горячая вода, а на рынках следует устанавливать навесы для защиты от осадков и прямого солнца.