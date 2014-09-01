Роспотребнадзор рекомендует жителям КБР соблюдать масочный режим





На сегодняшний день на территории Кабардино-Балкарии все еще действует масочный режим. Соответствующий Указ был подписан Главой Кабардино-Балкарии 31 марта 2020 года. По факту, жители Кабардино-Балкарии об этом совсем позабыли. Граждане республики без средств индивидуальной защиты беспрепятственно посещают торговые центры и ездят в общественном транспорте. А на входе в большинство госучреждений и вовсе отсутствуют соответствующие таблички- напоминания о специальном режиме в республике. На самом деле, индивидуальные средства защиты в общественных местах необходимо носить даже вакцинированным и переболевшим гражданам. Поскольку даже после иммунизации хоть и минимальный, но сохраняется риск забелеть и стать переносчиком вируса. Кроме того говорят специалисты, определенный процент населения переносит болезнь бессимптомно, но тоже является активным источником заражения. Между тем, согласно данным опрештаба за период от 6 сентября до 6 октября в республике в основном сохраняется положительная динамика увеличения количества заболевших коронавирусом. Количество вновь заболевших за один день в начале сентября составляла 76 человек. На сегодняшний день это цифра уже достигла 87 . За указанный период количество заразившихся увеличилось на 2185 человек, скончались 83 жителя Кабардино-Балкарии. Чтобы избежать дальнейшего распространения болезни специалисты настоятельно советуют не пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Они помогут значительно минимизировать риск заражения КОВИДом. Кроме того, стоит напомнить, что за нарушение масочного режима предусмотрена административная ответственность. Всего на сегодняшний день сотрудниками правопорядка составлено более шести тысяч протоколов. Согласно действующему законодательству к ответственности могут быть привлечены как физические, так и юридические лица.