Роспотребнадзор по КБР разъяснил процедуру тестирования на коронавирус при отсутствии симптомов

В Кабардино-Балкарии тест на коронавирус прошли уже свыше 10 тысяч жителей, и в республике есть возможность проверять на наличие инфекции здоровых – по объективным показателям – людей, отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркивают: всем, кто находился рядом с инфицированными людьми, анализ необходим даже при отсутствии симптомов ОРВИ.

Чтобы пройти обследование, нужно обратиться в поликлинику по месту проживания. Участковая служба отберет материал для анализа и отправит его в региональную лабораторию Медицинского консультационно-диагностического центра Минздрава КБР, там обследуют здоровых людей, пояснили в Роспотребназоре.

Специалисты подчеркивают: тестирование необходимо в первую очередь для того, чтобы люди с очень слабыми симптомами коронавируса понимали ситуацию, лечились и оставались в самоизоляции до тех пор, пока их результаты не станут отрицательными. Таким образом, передачу инфекции удастся остановить.