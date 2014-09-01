Роспотребнадзор по КБР проводит проверку социальных объектов республики





Роспотребнадзор проводит проверку социальных объектов республики. Основное внимание уделяют качеству питания, сообщает ведомство. С начала сентября проинспектировали более 30 учреждений. Это детские сады, школы, больницы. В ряде случаев выявлены нарушения санитарно-гигиенических норм. В частности, не соблюдались сроки и правила и хранения продуктов, в том числе готовых блюд. Штрафов выписано на сумму, превышающую 20 тысяч рублей. Контроль за питанием в образовательных организациях продолжается.