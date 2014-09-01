Роспотребнадзор по КБР проводит проверки по выполнению постановления об обязательной вакцинации





Проверки Роспотребнадзора: региональные специалисты изучают, вакцинированы ли от ковида те, кто должен был сделать прививку обязательно. Постановление о безотлагательной иммунизации главный санитарный врач республики Жирослан Пагов подписал в середине июля. Согласно этому документу, прививка от коронавируса стала обязательной для работников торговли, общественного питания, косметических салонов, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и фитнес-клубов. Также в перечне – сотрудники клиентский подразделений финансовых организаций, почтовой связи, МФЦ, транспорта, образования, здравоохранения, культуры и госслужащие. По данным надзорного ведомства, сейчас иммунитет против ковида есть у трети взрослых жителей Кабардино-Балкарии. Сюда входят те, кто прошел вакцинацию либо переболел в промежутке минувших шести месяцев. Для достижения коллективного иммунитета этого недостаточно. Чтобы регион мог успешно противостоять недугу, нужно вакцинировать еще примерно 320 тысяч человек.