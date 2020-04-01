Роспотребнадзор по КБР предупреждает о новом виде мошенничества. Действия аферистов направлены против предпринимателей и юридических лиц.

Мошенники представляются сотрудниками ведомства и предлагают бизнесменам приобрести брошюры с информацией о профилактике коронавируса. В случае отказа грозят штрафами в несколько тысяч рублей. Представители регионального Роспотребнадзора заявили, что распространением какой-либо литературы не занимаются и к управлению подобные действия отношения не имеют.

Участившиеся случаи мошеннических действий направлены не только на незаконное получение денежных средств, но и на подрыв авторитета государственных органов исполнительной власти. Содержат признаки уголовно наказуемых деяний, — подчеркивают в ведомстве.

Тех, кто столкнулся с таким видом мошенничества, призывают обратиться в полицию или сообщить в Управление Роспотребнадзора по телефону: 42-15-57.