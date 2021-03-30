Роспотребнадзор по КБР предупредил о сезоне активности клещей





В региональном Управлении Роспотребнадзора уведомили о начале сезона активности клещей. Холодное начало весны продлило их спячку, однако теперь потенциально опасные существа стали просыпаться. И для человека, и для животных страшен не столько сам укус, сколько возможные последствия. Паразиты могут быть переносчиками опасных болезней, среди которых клещевой энцефалит, крымская геморрагическая лихорадка. Последняя для Кабардино-Балкарии является природно-очаговой инфекцией, то есть может долгое время сохранять активность на территории республики. По данным 2020 года, случаев крымской лихорадки у жителей зафиксировано не было. Всего же от укусов клещей пострадали больше 700 человек. Исходя из многолетних местных наблюдений, время активности кровососущих – с марта по сентябрь. Наибольшее оживление наблюдается в мае и июне. Чтобы снизить угрозу, территории обрабатывают специальными химикатами.