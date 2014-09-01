Роспотребнадзор по КБР контролирует безопасность мяса





Роспотребнадзор контролирует безопасность мяса и продуктов из него. В третьем квартале сотрудники регионального подразделения ведомства провели больше 80-ти проверок. В местах продаж специалисты брали разнообразные пробы. Большая часть тестов помогла выяснить, не содержат ли продукты болезнетворных микроорганизмов. Также анализировали химические, физические и радиологические показатели. По данным службы, все пробы соответствовали установленным требованиям. За этот же период сотрудники Роспотребнадзора больше двух десятков раз консультировали жителей по вопросам качества продовольствия, в частности детского питания. С июня по сентябрь претензий по поводу несвежего мяса не поступало, сообщили в региональном управлении.