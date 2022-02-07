Роспотребнадзор отменил карантин для тех, кто контактировал с больными COVID-19

Люди, которые контактировали с зараженными ковидом, уходить на карантин теперь не должны. Такое решение приняли в Роспотребнадзоре. Руководитель ведомства Анна Попова считает, что карантин для контактных лиц с зараженными омикроном теряет смысл, так как этот штамм часто вызывает бессимптомное течение болезни. Также в России вступили в силу новые правила выписки пациентов с коронавирусом. Если лечение длилось от семи дней, то по его итогу отрицательный тест на ковид не требуется. Пройти лабораторное исследование и подтвердить, что инфекции нет, нужно только в том случае, если терапия заняла меньше недели.