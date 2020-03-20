Роспотребнадзор назвал сроки готовности вакцины от коронавирусной инфекции

По оценкам ученых, которые уже приступили к практическим испытаниям, внедрить препарат планируется осенью этого года, сообщается на сайте ведомства. Прототипы вакцины сейчас тестируют на животных в новосибирском центре вирусологии и биотехнологии. Они были разработаны в самые сжатые сроки, учитывая острую необходимость, и основаны на шести разных технологических платформах. В рамках исследований будут определены наиболее перспективные и безопасные. Также ученые должны рассчитать дозу и способ применения вакцины.