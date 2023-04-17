Роспотребнадзор КБР запустил горячую линию по вакцинопрофилактике

Служба проводит акцию совместно с Центром гигиены и эпидемиологии.
Специалисты консультируют жителей по вопросам борьбы с новой коронавирусной инфекцией, рассказывают, как защитить себя от других инфекций и вирусов, в том числе кори, краснухи, полиомиелита, ветряной оспы, гриппа…
Звонки принимают в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Телефоны Управления Роспотребнадзора по КБР и республиканского Центра гигиены и эпидемиологии сейчас на экранах телевизоров. Действовать горячая линия будет до 28 апреля. Отметим, что телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора функционирует постоянно в круглосуточном режиме.
https://t.me/vestikbr