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Роспотребнадзор КБР запустил горячую линию по вакцинопрофилактике

Роспотребнадзор КБР запустил горячую линию по вакцинопрофилактике

17.04.2023 | 22:13
Служба проводит акцию совместно с Центром гигиены и эпидемиологии. Специалисты консультируют жителей по вопросам борьбы с новой коронавирусной инфекцией, рассказывают, как защитить себя от других инфекций и вирусов, в том числе кори, краснухи, полиомиелита, ветряной оспы, гриппа… Звонки принимают в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Телефоны Управления Роспотребнадзора по КБР и республиканского Центра гигиены и эпидемиологии сейчас на экранах телевизоров. Действовать горячая линия будет до 28 апреля. Отметим, что телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора функционирует постоянно в круглосуточном режиме.   https://t.me/vestikbr
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