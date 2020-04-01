Роспотребнадзор КБР: тест-систем на COVID-19 — достаточно, лаборатории оснащены необходимым оборудованием

Ежесуточно в Кабардино-Балкарии на коронавирус проводится порядка полутысячи тестов. Уже обследованы свыше 13 тысяч человек. Право делать анализ на COVID-19 в республике имеют несколько лабораторий, специалисты подготовлены и оснащены необходимым оборудованием, нехватки тест-систем — нет, отмечают в Управлении Роспотребнадзора по КБР.

По информации ведомства, тестирование на коронавирус в республике проводят 2 федеральные лаборатории – Центра гигиены и эпидемиологии и Кабардино-Балкарской противочумной станции. Также работает лаборатория Медицинского консультационно-диагностического центра Минздрава КБР. Кроме того, право делать тесты получили три частные клиники.

Наибольшее число исследований на выявление коронавируса проводится в лаборатории особо опасных вирусных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии КБР. Пробы из медицинских организаций сюда привозят в специальном термоконтейнере с охлаждающими элементами. Специалисты работают в защитных костюмах, респираторах и перчатках.

Доставленный для анализа материал — мазки из носа и горла, — тут же переносится в бокс биологической безопасности второго класса. Это так называемый «заразный» блок. Каждой пробе присваивается индивидуальный номер, затем пробы в специальных контейнерах передаются в ПЦР-блок, где и проводится анализ на коронавирусную инфекцию, поясняет заведующая вирусологической лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в КБР Элина Мищенко.

По ее словам, исследование по технологии полимеразной цепной реакции позволяет в искусственных условиях многократно увеличить концентрацию частиц возбудителя в пробе, чтобы затем визуально наблюдать за ними и анализировать. Процесс проходит в несколько циклов и занимает около 5 часов.

Специалисты подчеркивают: тестирование проходит с высокой точностью. Метод позволяет выявить людей даже со слабо выраженными симптомами коронавируса, чтобы после этого своевременно начать их лечить.