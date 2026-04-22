Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Рособрнадзор опубликовал список разрешенных вещей на ЕГЭ‑2026

22.04.2026 | 13:00
В Рособрнадзоре опубликовали список того, что можно брать с собой на ЕГЭ. Экзамен строго регламентирует эти правила. В документе отмечено, что на парте могут лежать: черная гелевая ручка, паспорт, лекарства и легкий перекус – вода в прозрачной бутылке, шоколадка или батончик. Главное, чтобы упаковка не шуршала. Также разрешают линейку, атлас и другие предметы из официального перечня. Так, на биологию можно взять непрограммируемый калькулятор. На географию – карты и дополнительные таблицы, их выдают вместе с заданиями. На иностранный язык и информатику можно брать только ту технику, которую выдадут в самой школе. На литературе пригодится орфографический словарь. На математике и физике – линейка без подсказок и калькулятор. На химии выдадут таблицу Менделеева и другие справочные материалы. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрят специальные технические средства.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных