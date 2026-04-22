Рособрнадзор опубликовал список разрешенных вещей на ЕГЭ‑2026

В Рособрнадзоре опубликовали список того, что можно брать с собой на ЕГЭ. Экзамен строго регламентирует эти правила.
В документе отмечено, что на парте могут лежать: черная гелевая ручка, паспорт, лекарства и легкий перекус – вода в прозрачной бутылке, шоколадка или батончик. Главное, чтобы упаковка не шуршала. Также разрешают линейку, атлас и другие предметы из официального перечня. Так, на биологию можно взять непрограммируемый калькулятор. На географию – карты и дополнительные таблицы, их выдают вместе с заданиями. На иностранный язык и информатику можно брать только ту технику, которую выдадут в самой школе.
На литературе пригодится орфографический словарь. На математике и физике – линейка без подсказок и калькулятор. На химии выдадут таблицу Менделеева и другие справочные материалы. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрят специальные технические средства.
