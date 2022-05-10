Росгвардия обеспечила правопорядок в период празднования Дня Победы в Кабардино-Балкарии

Более 200 сотрудников подразделений Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарии обеспечивали охрану общественного порядка и общественной безопасности во время мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Основные торжества проходили в Нальчике. Росгвардейцы вместе с коллегами из регионального МВД несли службу на улицах и площадях города, где проходили театрализованные представления, праздничные концерты, а также шествие «Бессмертный полк». Свыше 50 тысяч горожан и гостей столицы республики присоединились к патриотической акции. До начала торжеств, сотрудники ОМОН «Вершина» обследовали места проведения праздничных мероприятий. Сотрудники вневедомственной охраны патрулировали улицы города. К местам массового скопления граждан были приближены патрульные экипажи. Благодаря слаженным действиям правоохранителей региона нарушений общественного порядка не допущено.