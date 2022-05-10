home
Главная
>
Новости
>
Росгвардия обеспечила правопорядок в период празднования Дня Победы в Кабардино-Балкарии

Росгвардия обеспечила правопорядок в период празднования Дня Победы в Кабардино-Балкарии

10.05.2022 | 12:05
Более 200 сотрудников подразделений Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарии обеспечивали охрану общественного порядка и общественной безопасности во время мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Основные торжества проходили в Нальчике. Росгвардейцы вместе с коллегами из регионального МВД несли службу на улицах и площадях города, где проходили театрализованные представления, праздничные концерты, а также шествие «Бессмертный полк». Свыше 50 тысяч горожан и гостей столицы республики присоединились к патриотической акции. До начала торжеств, сотрудники ОМОН «Вершина» обследовали места проведения праздничных мероприятий. Сотрудники вневедомственной охраны патрулировали улицы города. К местам массового скопления граждан были приближены патрульные экипажи. Благодаря слаженным действиям правоохранителей региона нарушений общественного порядка не допущено.  
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных