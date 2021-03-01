Росгвардия готовится отмечать юбилей





Свой первый – пятилетний – юбилей росгвардейцы отметят на следующей неделе. Но это не единственная важная дата: также в нынешнем году – 210 лет российским войскам правопорядка. На пресс-конференции в региональном подразделении ведомства руководитель регионального управления Сергей Васильев сообщил журналистам, что у ведомства сейчас есть все необходимое, чтобы обеспечить государственную и общественную безопасность, защищать права и свободы человека и гражданина. Речь также зашла о работе вневедомственной охраны, которая входит в структуру подразделения Росгвардии. А вот отдел госконтроля, к примеру, за пять лет провел свыше полусотни проверок. Они были направлены на выяснение, насколько надежно охраняются важнейшие объекты – железная дорога, газопроводы и электростанции. Личному составу помогает техника, в частности беспилотные летательные аппараты. Их росгвардейцы используют во время массовых общественных акций и при поиске людей. Особая гордость управления – аэростат «Око» – комплекс высотного видеонаблюдения – единственный на Северном Кавказе. На него устанавливают видеокамеры, которые способны распознать номер автомобиля или лицо человека на расстоянии в несколько километров. Сигнал передают в режиме реального времени.