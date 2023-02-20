Росгвардейцы, участвующие в СВО, смогут получить земельные участки под строительство

Представители Росгвардии, участвующие в специальной военной операции, смогут претендовать на бесплатные земельные участки под строительство. Соответствующие изменения внесены в распоряжение Президента страны.
Ранее такая возможность была только у военнослужащих. Теперь перечень получателей расширили. Включили в него сотрудников войск национальной гвардии, которые отмечены российскими орденами и медалями. В списке также члены семей награжденных, погибших от ранения, контузии или заболевания, полученных во время СВО.
Речь идет о земельных участках, которые находятся в государственной и муниципальной собственности на территории Московской области, Крыма и Севастополя, уточняют в пресс-службе управления Росгвардии по КБР.
Распоряжением Президента органам власти этих регионов также рекомендовано принять законодательные акты, на основании которых и будут передавать участки росгвардейцам.
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