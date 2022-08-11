Росгвардейцы КБР приняли участие в акции "На страже памяти"

В рамках акции "На страже памяти" Росгвардейцы благоустроили мемориальный комплекс павшим воинам в Тырныаузе, сообщает пресс-служба ведомства. Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Эльбрусскому району в рамках акции "На страже памяти" благоустроили мемориальный комплекс павшим воинам в Великую Отечественную войну в городе Тырныаузе. Правоохранители провели уборку территории, покрасили ограду, обновили клумбы. Комплекс включает в себя два памятника, под каждым из которых находится братская могила бойцов Красной армии.