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Росгвардейцы КБР приняли участие в акции "На страже памяти"

Росгвардейцы КБР приняли участие в акции "На страже памяти"

11.08.2022 | 11:31
В рамках акции "На страже памяти" Росгвардейцы благоустроили мемориальный комплекс павшим воинам в Тырныаузе, сообщает пресс-служба ведомства. Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Эльбрусскому району в рамках акции "На страже памяти" благоустроили мемориальный комплекс павшим воинам в Великую Отечественную войну в городе Тырныаузе. Правоохранители провели уборку территории, покрасили ограду, обновили клумбы. Комплекс включает в себя два памятника, под каждым из которых находится братская могила бойцов Красной армии.
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