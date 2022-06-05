home
Главная
>
Новости
>
Росгвардейцы Кабардино-Балкарии провели акцию "Кавказ за наших"

Росгвардейцы Кабардино-Балкарии провели акцию "Кавказ за наших"

05.06.2022 | 17:04
В рамках патриотической акции "Кавказ за наших" сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике провели встречу с представителями общественных организаций "Волонтеры Победы", всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия" и регионального поискового отряда "Кавказский рубеж", сообщает пресс-служба Росгвардии по КБР. В ходе встречи, которая состоялась в клубе тероргана, росгвардейцы напомнили гостям о подвиге Героя Советского Союза Хусена Андрухаева, погибшего, спасая своих товарищей, а также организовали показ короткометражного художественного фильма, посвященного красноармейцу. Мероприятие продолжилось обсуждением кинокартины. О важности сохранения исторической памяти юным гостям рассказал заместитель начальника Управления по военно-политической работе полковник Алексей Трушин. "О подвиге советских солдат никогда нельзя забывать. Кроме того, важно помнить уроки Великой Отечественной войны и причины того ужаса, который принес на землю нацизм", - сказал офицер. В завершении встречи представители организации "Кавказский рубеж" выразили благодарность росгвардейцам за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и исполнили для гостей песню собственного сочинения, ставшую гимном отряда.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных