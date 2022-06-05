Росгвардейцы Кабардино-Балкарии провели акцию "Кавказ за наших"

В рамках патриотической акции "Кавказ за наших" сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике провели встречу с представителями общественных организаций "Волонтеры Победы", всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия" и регионального поискового отряда "Кавказский рубеж", сообщает пресс-служба Росгвардии по КБР. В ходе встречи, которая состоялась в клубе тероргана, росгвардейцы напомнили гостям о подвиге Героя Советского Союза Хусена Андрухаева, погибшего, спасая своих товарищей, а также организовали показ короткометражного художественного фильма, посвященного красноармейцу. Мероприятие продолжилось обсуждением кинокартины. О важности сохранения исторической памяти юным гостям рассказал заместитель начальника Управления по военно-политической работе полковник Алексей Трушин. "О подвиге советских солдат никогда нельзя забывать. Кроме того, важно помнить уроки Великой Отечественной войны и причины того ужаса, который принес на землю нацизм", - сказал офицер. В завершении встречи представители организации "Кавказский рубеж" выразили благодарность росгвардейцам за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и исполнили для гостей песню собственного сочинения, ставшую гимном отряда.