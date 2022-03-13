Росгвардейцы Кабардино-Балкарии приняли участие в донорской акции «Подари жизнь»

Военнослужащие Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской республике поддержали донорскую акцию «Подари жизнь» и сдали кровь для пациентов медицинских учреждений, нуждающихся в переливании, сообщает РИА КБР. Процедуру донации росгвардейцы прошли после тщательного медосмотра. По словам медиков, представители ведомства всегда активно откликаются на призывы о помощи больным людям, благодаря чему удается поддерживать запас компонентов крови. «С удовольствием приняли участие в акции, для нас это возможность приобщиться к доброму делу. Донорская помощь нужна гораздо чаще, чем многие думают», – отметил военнослужащий территориального управления Росгвардии сержант Тахир Атмурзаев.