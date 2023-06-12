Росавиация открыла дополнительный маршрут для гражданских самолетов

Полеты в аэропорт «Нальчик» можно будет выполнять без захода в воздушное пространство Казахстана. Сегодня Росавиация открыла дополнительный маршрут в южном направлении для гражданских самолетов.
Новый маршрут позволит авиакомпаниям увеличить число рейсов, а также, в зависимости от пункта назначения, сократить время в пути примерно на полчаса. Полеты будут выполняться в десять аэропортов Юга России, в том числе в Нальчик, а также по международным направлениям.
Росавиация разработала и согласовала дополнительный маршрут совместно с профильными ведомствами. Напомним, временные авиа_ограничения действуют в нашей стране с конца февраля прошлого года.
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