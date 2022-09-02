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Роман Власов и Аниуар Гедуев встретились с воспитанниками Академии спорта “Пять колец”

Роман Власов и Аниуар Гедуев встретились с воспитанниками Академии спорта “Пять колец”

02.09.2022 | 16:53
В Академии спорта “Пять колец” в Кенже наставления юным атлетам дали прославленные борцы – двукратный олимпийский чемпион Роман Власов и серебряный призер Игр 16-го года Аниуар Гедуев. Они пришли к ребятам, которые занимаются вольной борьбой. У юных спортсменов была возможность задать своим кумирам вопросы и получить от них дельные советы. Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов и депутат Государственной Думы Виктория Родина говорят о перспективах развития спорта в республике. Они прибыли в академию “Пять колец”, чтобы пообщаться с воспитанниками. Также гости юных атлетов – прославленные борцы Аниуар Гедуев и Анзор Уришев. На втором этаже в это время тренируются борцы. В соседнем зале занимаются спортивной гимнастикой. Вначале гости заглянули сюда. А затем перешли в зал, где постигают секреты вольной борьбы. Визит действительно запоминающийся: у начинающих появилась возможность пообщаться с людьми, которые добились высочайших успехов в своем деле и получили мировое признание. Свои наставления дали именитые тренеры – Арсен Закуев (вольная борьба) и Станислав Хан (тхэквондо). Побеседовал с ребятами и Анзор Уришев – чемпион России и Европы, заслуженный мастер спорта. Вот уже год, как он тренирует сборную страны по вольной борьбе. Недавно его воспитанник завоевал очередную награду. Почетные гости пожелали воспитанникам хорошо учиться, много трудиться и идти к победе.   https://t.me/vestikbr
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