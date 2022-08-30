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Роман Власов и Аниуар Гедуев провели мастер-класс с воспитанниками борцовских школ КБР

Роман Власов и Аниуар Гедуев провели мастер-класс с воспитанниками борцовских школ КБР

30.08.2022 | 22:26
Мечта сотен детей Кабардино-Балкарии – увидеть кумиров своими глазами и поучиться у них – сегодня сбылась. Легендарный борец-классик Роман Власов и любимец публики, вольник, “адыгский лев” Аниуар Гедуев сегодня поделились своим опытом с будущими чемпионами. В зале спорткомплекса “Универсальный” собрались воспитанники всех борцовских школ Кабардино-Балкарии. Сегодня борцы греко-римского и вольного стилей в одном зале тренируются вместе - как и посыл праздника – “Сила в единстве”. Мастер-класс к столетию Кабардино-Балкарии организован федерацией спортивной борьбы России и профильным министерством Кабардино-Балкарии. К тренерам и юным борцам от имени Главы КБР Казбека Кокова обратился руководитель ведомства Ислам Хасанов. Поздравить спортивное сообщество республики с таким праздником пришел еще один Олимпийский чемпион, вице-спикер Парламента КБР Мурат Карданов. Звезды спорта подарили борцовским школам профессиональные ковры. Техника бросков, фирменные приемы двух именитых борцов, советы о том, как настроиться на олимпийское или мировое золото, истории их знакомства и совместных тренировок – обо всем этом Власов и Гедуев рассказали собравшимся. И конечно же показали фирменные приемы: колесо, прогиб, правильные крючки, мельницу. А в конце встречи – автографы и фото на память.   https://t.me/vestikbr
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