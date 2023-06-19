Роль СМЕРШа в Великой Победе обсуждали в Нальчике

Название конференции – «История Великой Отечественной в человеческой памяти» – выбрали неслучайно. Это первое, что отметили участники форума. В нынешнее время как никогда важно и нужно сохранять память о победной битве с фашизмом.
Существенную роль в достижении Великой Победы сыграли органы госбезопасности. В этом году 80-летие отметила Смерш – легендарная служба, в которой состояли выдающиеся контрразведчики.
На конференции также говорили о помощи, которую Красной Армии оказывали мирные жители, особенно партизаны. В Кабардино-Балкарии они выполняли задания по разведке сил и мест расположения противника, передавали сведения нашим войскам.
Последние годы недружественные страны все чаще пытаются переписать историю, принижая роль Советского Союза в Великой Победе. Допустить этого никак нельзя, отметили участники конференции, особенно сейчас, когда нависла угроза неонацизма. И те бойцы, которые сейчас находятся в зоне СВО, – настоящие патриоты России.
Завершая конференцию, собравшиеся отметили: рассказывать о любви к Родине подрастающему поколению следует с самых малых лет. И в первую очередь начинать надо с изучения истории.
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