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Родные о Герое России Тимуре Тамазове: "Он был большим патриотом России"

Родные о Герое России Тимуре Тамазове: "Он был большим патриотом России"

17.01.2023 | 22:31
Орден Суворова, “Георгия Жукова”, за боевые заслуги, “За отвагу”… Амират Тлимахова рассказывает о родном брате – капитане десантно-штурмовой дивизии Тимуре Тамазове. Он геройски погиб в минувшем сентябре, выполняя задачи в ходе проведения специальной военной операции. Орден Мужества, “Золотую звезду” и звание “Герой России” Тимур Тамазов получил уже посмертно. На этом видео Тимур: в последний раз он приехал домой буквально на несколько дней – повидать родных. Жизнерадостный, добрый, смелый… Так в один голос говорят о нем те, кто его знал. Каражан Тамазова самостоятельно вырастила троих детей: супруг рано ушел из жизни. Тимур был самым младшим. Когда он выбрал профессию военного, поддержала. В 2013-м сын окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Тимур Тамазов обладал исключительным мужеством и сильной волей, отмечают сослуживцы. В начале спецоперации его подразделение попало в засаду, однако противник в итоге отступил с большими потерями. Тамазова назначили командиром сводного штурмового отряда, который действовал в наиболее сложных и ответственных направлениях. Так было в Херсонской области, когда отряд отбросил врага с хорошо укрепленных позиций, уничтожив при этом 15 бронемашин и 150 националистов. В одном из последних боев штурмовой отряд капитана Тамазова несколько часов сдерживал натиск превосходящих сил врага. Тимур был тяжело ранен, но продолжал сражаться и лично уничтожил пять националистов. Ранения оказались несовместимы с жизнью: 17 сентября 22-го года герой скончался в госпитале. Не суждено было больше повидаться с женой, увидеть первые шаги сына Темирлана. Тимур Тамазов всегда будет примером высокого мужества и чести для каждого жителя республики, сказал Глава региона Казбек Коков. Капитан десантно-штурмовой дивизии навсегда останется в наших сердцах, в памяти народа Кабардино-Балкарии.   https://t.me/vestikbr  
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