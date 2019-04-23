Родители детей-инвалидов получат возможность брать дополнительные оплачиваемые отпуска – по четыре дня в месяц. — 2019.04.23

Такое предложение внесла в Госдуму группа депутатов.

Такой отпуск сможет брать либо один из родителей, либо сразу оба, разделив эти четыре дня между собой. Дети с инвалидностью требуют больше внимания, ухода. Кроме того, они нуждаются в постоянном лечении, реабилитации. Много времени уходит на посещение медицинских и социальных учреждений, а это очень сложно организовать в рамках обычного рабочего графика, отмечают авторы идеи. Документ содержит еще одно важное предложение – законодательно закрепить сокращенный рабочий день для женщин в сельской местности в размере 36 часов в неделю. При этом оплачиваться будут все 40. Норма действует уже 28 лет, но так как закреплена она не в законе, а подзаконном акте, периодически появляются неоднозначные толкования работодателями, а значит, и небеспрекословное ее выполнение. Проект, разработанный депутатами призван убрать этот спорный момент.