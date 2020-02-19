Рэп фестиваль в Нальчике

В Нальчике стартовал первый республиканский открытый рэп- фестиваль «Дай Vibe». Идея провести его принадлежит студенту КБГУ Астемиру Ервасову. В прошлом году он представил свой проект на фестивале «Таврида-АРТ» и выиграл грант на реализацию. По словам Астемира, в конкурсе примут участие около полусотни исполнителей, работающих в стиле рэп. Конкурс пройдет в три этапа, по итогам которых определят победителей. Пять призеров получат возможность записать свои авторские сочинения с профессиональными музыкантами. А организаторы фестиваля возьмут на себя продвижение этих треков на цифровых площадках страны.