Ряды Вооруженных Сил РФ пополнят 660 новобранцев из Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии начался весенний призыв в армию. В республике, как и по всей стране, он проходит в особом режиме с соблюдением строгих санитарных норм.

Сейчас в военном комиссариате КБР идет общее медобследование молодежи из городов — Прохладного, Майского и Нальчика. На входе в сборный пункт группы призывников встречают сотрудники полиции, здесь же — медицинский пост: измерение температуры тела, выдача средств защиты, обеззараживание рук. Все держатся на определенной дистанции друг от друга. Каждый военкомат, призывной и сборный пункт обеспечен бесконтактными термометрами, масками, перчатками, бактерицидными облучателями, дезинфицирующими средствами, а также тест-системами.

В военном ведомстве говорят, что из-за распространения коронавируса огромную часть подготовительной работы в этом году пришлось выполнить дистанционно. Биографии молодых людей, сведения об их здоровье, образовании, начальной военной подготовке и другой необходимой информации собирали и систематизировали с помощью интернета и телефонных звонков.

Этой весной указом верховного главнокомандующего предусматривается отправка в российские войска 135 тысяч молодых солдат. Из Кабардино-Балкарии в армию попадут 660 человек. В основном — это выпускники вузов и автошкол ДОСААФ. География службы, как и прежде, довольно широкая: от Хабаровска до Санкт-Петербурга и Мурманской области, сообщают в военкомате.

На все время следования к месту службы каждому новобранцу выдадут средства индивидуальной защиты, в том числе предметы личной гигиены. В этом году среди них обязательно будет бактерицидное мыло и дезинфицирующие растворы для рук. Первая отправка призывников намечена на будущий вторник – 26 мая.