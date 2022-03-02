Рифат Сабитов: журналисты должны выступить единым фронтом в борьбе с информационной агрессией против России

Масштаб атаки на российские информационные ресурсы, распространяющие достоверную информацию о спецоперации на Украине, беспрецедентен. Об этом говорили участники круглого стола, который состоялся в Общественной палате РФ. Эксперты обсудили проблему дискриминации российских медиа иностранными площадками. Так, Google сообщил о блокировке приложений, которые были связаны с RT и Sputnik, в Play Store по всей Европе. «Происходит полная дискриминация наших коллег, все, что связано с Россией, все пророссийское блокируется, закрывается вычеркивается и так далее. Все, что связано с нападками на Россию, на действия руководства страны, на работу наших СМИ, вся неправдивая информация поощряется и продвигается. Мы возмущены этим остракизмом, который устраивают IT-площадки для наших ведущих журналистов, занимаются полной дискриминацией и поощряют все негативное, что льется из других источников информации против нашей страны», — сказал председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов. «Мы много раз говорили о всевластии, всесилии социальных сетей, платформ, площадок. И только за вчерашний день мы получили от них несколько ударов, ударов даже не по нам, а по свободе слова в целом, когда и Google, и Instagram в 27 странах Европы заблокировали наш канал RT, Sputnik. Вводятся бесконечные ограничения в отношении не только аккаунтов наших СМИ, но и аккаунтов органов власти. Маркируются российские журналисты, маркируются органы власти, маркируются общественные деятели. Честно говоря, параллель только одна — мы знаем уже о той маркировке, которая была в Германии в 30-х годах. Наследники тех времен реализуют свои накопившиеся комплексы в отношении неподконтрольных независимых СМИ. СМИ, которые пытаются рассказать о реальной картине дел в мире в принципе», — заявил руководитель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Общественной палаты РФ Александр Малькевич. Текущая ситуация обнажила сразу две важнейшие роли, которые иностранные соцсети завуалированно выполняли на протяжении многих лет. Теперь они очевидны. С одной стороны, это активный цензор, а с другой — полноценный участник информационной войны. Западные платформы, блокирующие распространение реальных фактов российскими СМИ, при этом активно продвигают фейки и откровенные провокации, направленные на дестабилизацию российского общества, еще и зарабатывая на этом. «За шесть дней информационной кампании с фейками и дезинформации в отношении России организаторами этой компании потрачено на данный момент более 77 миллионов долларов, при этом 40 миллионов долларов из этой суммы потрачено только на закупку рекламы на платформах Facebook и Instagram. По нашим данным, ежедневно на рекламу и на закупку рекламы с фейками и дезинформацией на платформе Facebook тратится от 1 700 000 тысяч долларов на русскоязычную аудиторию и аудиторию республики Беларусь. При этом на западную аудиторию, то есть англоязычные страны мира, тратится порядка 5 миллионов долларов ежедневно. По нашим данным, распространители фейков и дезинформации о России о событиях на Донбассе стали одним из самых крупнейших рекламодателей на платформе Facebook на данный момент», — отметила член ОП РФ и директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. В том, где находятся заказчики подобных кампаний, сомневаться не приходится. «Мы сегодня видим крайнюю фазу обострения информационной войны 2022 года, которая началась задолго до сегодняшнего дня и года, и продолжается сейчас не только на территории России, но и вокруг нее. В том числе с использованием интернета, штаб управления которого находится в США, информационных ресурсов и ИТ-технологий как отдельных иностранных государств, так и межгосударственных объединений или даже международный организаций», — сказал научный руководитель (директор) Республиканского НИИ интеллектуальной собственности, председатель правления Корпорации интеллектуальной собственности РНИИИС Владимир Лопатин. Двойные стандарты западных соцсетей стали предельно очевидно. Там, где российские СМИ подвергаются дискриминации, западные продолжают беспрепятственно осуществлять пропаганду в интересах запада, а также распространять фейки. «Это просто полноценная информационная война, развязанная для того, чтобы нас просто взять и задушить, чтобы мы не мешали им там рассказывать все эти фейки, которые они любят рассказывать. При этом посмотрите, у нас что, выключили CNN — нет, у нас выключили любой другой западный канал — нет. А почему они маркируют наших журналистов, как СМИ, «связанные с государством Россия». На секундочку, а что журналисты BBC или журналисты Deutsche Welle не связаны с государственными средствами массовой информации?», — заметила руководитель пресс-службы МИА «Россия сегодня» Анна Старкова. Возникает вопрос, что можно сделать, чтобы противостоять такой массированной информационной атаке. Эксперты сошлись во мнении, что у платформ, которые нарушают российские законы, ограничивая свободу слова и распространяя деструктив, не выйдет уйти от ответственности. Если они продолжают зарабатывать в РФ, то они должны подчиняться ее законам, и полумер здесь быть не может. «Понятно, что сегодня американские власти оказывают колоссальное давление на американские медиаплатформы, некоторые из платформ пытаются усидеть на двух стульях, то есть меры принимают, но не ковровые, а некоторые просто ложатся под американских регуляторов. Мы видим это на примере Facebook, который за последнюю неделю превратился в помойку и в такой рупор откровенной дезинформации, лжи. И мы видим, как там разгоняются фейки с анонимных аккаунтов, служба модерации этому не только не препятствует, а такое ощущение, что они помогают им в этом. Сегодня, конечно, регулятора толкают на жесткие действия. И как вы знаете в отношении Facebook такие действия уже приняты, — заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. — Мы лишь отвечаем на ту информационную агрессию, которая идет, мы защищаемся, мы не принимали никаких превентивных мер». Журналистское сообщество не должно стоять в стороне происходящих в мире событий. «Государство свои интересы должно защищать по всему периметру, в том числе, в информационном поле в первую очередь, потому что сегодня доступны все информационные ресурсы для любого пользователя. Наша с вами задача — как-то помочь людям сориентироваться и правильно обратить внимание государственных органов на конкретные антигосударственные вещи, надо называть вещи своими именами», — подтвердил председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. Рифат Сабитов особо подчеркнул: «В это сложное время, когда против нашей страны ведется ожесточенная информационная война, профильная комиссия Общественной палаты призывает всех журналистов выступить единым фронтов в борьбе с информационной агрессией, которая ведется против России!». Источник - ГТРК «Ставрополье»