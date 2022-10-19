Владимир Путин поручил закрепить эту инициативу в законодательстве до конца 2022 года, а также обеспечить регулярное производство современного цифрового контента для патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. Рифат Сабитов в ходе визита в Челябинск отметил, что ВГТРК готова к созданию подобных мультимедийных проектов. Филиалы телерадиокомпании в регионах давно и успешно занимаются данной темой. Они создают как программы для детей, так и мультфильмы, художественные фильмы. Рифат Сабитов заявил, что филиалы ВГТРК готовы к созданию медиапроектов для детей. Фото: ГТРК «Южный Урал» «Действительно, очень важно создавать для детей позитивный продукт. Вспомните наше детство, какие были замечательные, добрые советские мультфильмы. На наших мультфильмах даже, как говорят история и знающие люди, учился Уолт Дисней, между прочим. В 90-е годы, к сожалению, мультипликация наша постепенно ушла в тень, но школа-то осталась, интерес людей остался. Я знаю очень много молодых людей, которые интересуются именно этим направлением своего будущего, своего творчества», — отметил медиаменеджер. Заместитель генерального директора ВГТРК подчеркнул, что рассказывать историю России нужно именно в интересной и доступной для детей форме, в том числе с помощью мультипликации и анимации. «Точно знаю, что наши коллеги в регионах к этому готовы», — резюмировал Рифат Сабитов. Источник - ГТРК "Самара"