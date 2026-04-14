Рифат Сабитов вошел в новый состав Общественной палаты по Указу Президента России

Президент России Владимир Путин утвердил 40 членов Общественной палаты страны нового IX состава по президентской квоте. Глава государства подписал соответствующий Указ, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
В списке главы государства оказались руководитель Общественной палаты Лидия Михеева, руководитель «Национального центра исторической памяти при Президенте РФ» Елена Малышева, писатель Сергей Лукьяненко, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, директор «Центрального музея Великой Отечественной войны 1941−1945 годов» Александр Школьник, руководители общественных, научных и благотворительных организаций, представители традиционных религиозных конфессий.
В список Президента вновь вошел заместитель Генерального директора ВГТРК — руководитель регионального департамента Рифат Сабитов. В действующем составе ОП он возглавляет Комиссию по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, является председателем Координационного совета коммуникационных индустрий Общественной палаты.
Общественная палата Российской Федерации действует с 2005 года, после вхождения в состав России новых регионов в ней 172 члена. ОП формируется из 40 граждан Российской Федерации, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, которых утверждает Президент, а также 89 представителей региональных общественных палат и 43 представителей общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций.
