Рифат Сабитов вошел в новый состав Общественной палаты по Указу Президента России

14.04.2026 | 19:30
Президент России Владимир Путин утвердил 40 членов Общественной палаты страны нового IX состава по президентской квоте. Глава государства подписал соответствующий Указ, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. В списке главы государства оказались руководитель Общественной палаты Лидия Михеева, руководитель «Национального центра исторической памяти при Президенте РФ» Елена Малышева, писатель Сергей Лукьяненко, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, директор «Центрального музея Великой Отечественной войны 1941−1945 годов» Александр Школьник, руководители общественных, научных и благотворительных организаций, представители традиционных религиозных конфессий. В список Президента вновь вошел заместитель Генерального директора ВГТРК — руководитель регионального департамента Рифат Сабитов. В действующем составе ОП он возглавляет Комиссию по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, является председателем Координационного совета коммуникационных индустрий Общественной палаты. Общественная палата Российской Федерации действует с 2005 года, после вхождения в состав России новых регионов в ней 172 члена. ОП формируется из 40 граждан Российской Федерации, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, которых утверждает Президент, а также 89 представителей региональных общественных палат и 43 представителей общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций.   https://t.me/vestikbr
