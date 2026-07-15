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Рифат Сабитов: «Российский интернет продолжит развиваться в рамках решения задач, обозначенных президентом»

Рифат Сабитов: «Российский интернет продолжит развиваться в рамках решения задач, обозначенных президентом»

15.07.2026 | 10:00
Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВТГРК, председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель председателя Общественного совета при Минцифры России Рифат Сабитов принял участие в Церемонии специального юбилейного гашения знаков почтовой оплаты, посвященная 25-летию Координационного центра доменов .RU/.РФ, состоявшейся в Общественной палате РФ. Координационный центр доменов .RU/.РФ как национальная регистратура администрирует национальные домены верхнего уровня .RU и .РФ, обеспечивает технологическое развитие инфраструктуры этих доменов, разрабатывает регламентирующие документы и аккредитует регистраторов в доменах .RU и .РФ. Также КЦ представляет национальную регистратуру доменов .RU и .РФ в отраслевых международных и региональных организациях и поддерживает социальные проекты, направленные на популяризацию и развитие сети Интернет. Приветствуя участников мероприятия, Рифат Сабитов отметил ту огромную работу по формированию российского сегмента интернета, которая была проделана специалистами цифровой отрасли, в том числе — большим профессиональным коллективом Координационного центра.  
«Ведь изначально Интернет не является нашим технологическим изобретением, нам необходимо было освоить и приспособить его к нуждам российского пользователя. Сегодня зарегистрировано уже 6 млн. доменных имен .RU и 800 тыс. доменных имен .РФ. Российский интернет продолжит развиваться в рамках решения задач, обозначенных Президентом — обеспечение информационной безопасности и цифрового суверенитета», — подчеркнул Рифат Сабитов, пожелав собравшимся дальнейших успехов.
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