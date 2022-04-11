Рифат Сабитов: региональные СМИ нуждаются в поддержке от государства

«Нашей стране по всем фронтам объявлена жутчайшая информационная война, и государственные СМИ выполняют важнейшую задачу. Кроме того, я считаю, что в части деятельности СМИ как таковых следует рассмотреть вопрос о неких налоговых послаблениях», — сказал Рифат Абдулвагапович.

Расширенное заседание комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций и Общественного совета Минцифры России прошло сегодня, 11 апреля, в Москве. Тема — «Региональные СМИ как инструмент политики информационного суверенитета. Актуальные проблемы и меры поддержки». Модератором встречи выступил, председатель Комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК. Он отметил, что региональные медиа востребованы не только в контексте местной повестки. Они являются инcтрументом объективной и правдивой информации о ситуации в стране и мире. Сабитов акцентировал внимание на важности введения мер поддержки для государственных СМИ.В совещании принял участие генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателейОн обратил внимание, что половина производителей телевизионного оборудования приостановила свою деятельность в России, со временем это станет проблемой, поэтому необходимо обратить внимание на стратегию импортозамещения и в этом направлении.Председатель Союза журналистов Россиитакже отметил рост цен на программное обеспечение, на расходные материалы для полиграфии, на удорожание производства в теле- и радиокомпаниях. Журналистское сообщество просит обратить внимание на эту проблему. Эксперты инициировали также внесение изменений в «Закон о рекламе» для снижения ограничений, а, значит, увеличение потенциальных рекламных объемов в СМИ. Работу региональных медиа в соцсетях отметила член Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества. Она предложила, чтобы отечественные интернет-площадки («ВКонтакте» и «Яндекс.Дзен») разработали проекты поддержки российских СМИ. Подводя итоги совещания, Рифат Сабитов сообщил о том, что озвученные предложения по поддержке СМИ будут направлены в профильное ведомство — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Источник - ГТРК «Ставрополье»