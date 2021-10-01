Рифат Сабитов провел заседание Общественного совета при Минцифры РФ

О состоянии и перспективах развития телекоммуникационной отрасли в России говорили во вторник на заседании Общественного совета при Минцифры РФ.

Заседание провел председатель Общественного совета при Минцифры России, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

Форум собрал специалистов и экспертов отрасли, их числе — президент Национальной ассоциации производителей и интеграторов телерадиооборудования и программного обеспечения (АТРП) Эльман Имамкулиев. По его словам, яркий пример по поиску и созданию новых решений, в основе которого развитие человеческого потенциала, это Всероссийский научно-технический конкурс «Первый шаг».

Напомним, конкурс разработок в области телерадиовещания и телекоммуникаций среди студентов российских вузов проводится с 2019 года. Цель проекта — поиск интересных технических решений, которые могут быть запущены в промышленную разработку.

Эльман Имамкулиев пригласил членов Общественного совета при Минцифры и заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Бэллу Черкесову посетить этот конкурс. В 2022 году он в Новосибирске.