Рифат Сабитов принял участие в заседании Общественного совета при Минцифры России

В Минцифры России накануне, 24 марта, состоялось заседание Общественного совета при министерстве. Темами очередного заседания стали вопросы нормативного регулирования и рисков применения искусственного интеллекта, результаты системы подтверждения компетенций ИТ-разработчиков, развитие сотрудничества вузов с ИТ-компаниями, вызовы журналистского образования, поддержка ветеранов СВО и меры противодействия коррупции в сфере цифрового развития.
Мероприятие открыл председатель Общественного совета при Минцифры России, гендиректор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский. Озвучив основную повестку заседания, спикер сообщил о завершении ежегодного отчета совета, после чего передал слово председателю правления АРПП «Отечественный софт» Наталье Касперской, которая открыла обсуждение по теме ИИ.
Эксперт подчеркнула, что сейчас ИИ внедряется массово, однако законодательная база не успевает за этим процессом, поскольку на данный момент нет никаких публичных стандартов безопасности, процедур и соответствующей сертификации. Отдельное внимание Касперская уделила вопросу применения ИИ в образовательных целях. По ее словам, сейчас нейросети используют примерно 90% студентов:
«В результате вузы не понимают, кого они готовят, а работодатели не понимают, кого они принимают. Это говорит о том, что нужно и в образовательных законах вносить какие-то изменения по тестированию и подходам к тестированию школьников. Они должны иметь знания в голове, а не только умение нажимать на кнопку»
Далее Алексей Гореславский перешел к теме использования нейросетей в медиаиндустрии. По его словам, очень важно не ограничить развитие контентной индустрии чрезмерным регулированием ИИ. Ключевой же вопрос на данный момент в индустрии — авторские права на произведения, созданные с применением искусственного интеллекта:
«Сейчас не очевидно, кому именно должны принадлежать права: автору промпта — запроса цифровой сети, самой нейросети, которая выполняет обработку, владельцу дата-центров, где все это размещается, или же правообладателю исходного контента. Для нас важно сохранить права за их нынешними владельцами, но при этом дать возможность развиваться альтернативным подходам».
Далее участники встречи перешли к теме использования ИИ в деятельности СМИ. Своим мнением поделилась директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина. По ее словам, журналистский материал, в отличие от кода — всегда оригинальный продукт. Кроме этого, созданный ИИ материал требует намного более тщательного фактчекинга, чем написанный человеком:
«За искусственным интеллектом нужно проверять и перепроверять так искусно, что со временем это может стать отдельной профессиональной компетенцией».
К обсуждению присоединился заместитель председателя Общественного совета Минцифры, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов. Он согласился с необходимостью расширять компетенции уже готовящихся специалистов, однако подчеркнул, что многие известные профессиональные журналисты не имеют профильного образования. Тем не менее, существует система подготовки кадров «на местах», уточнил эксперт:
«На ВГТРК есть своя система обучения. Мы ежемесячно проводим семинары и тренинги, особенно для начинающих, молодых журналистов. В том числе секретами своей профессии делятся и более опытные коллеги».
В свою очередь секретарь «Союза журналистов России» Елена Вартанова подчеркнула, что искусственный интеллект для специалистов в области медиа — один из самых сложных вызовов:
«Он в значительной степени облегчает рутинный труд, но ставит и новые вызовы с точки зрения ответственности. Кто отвечает за текст, созданный ИИ? И здесь не только журналисты, это и рекламщики, и специалисты по связям с общественностью».
Следом слово взял директор Института медиа НИУ ВШЭ Эрнест Мацкявичюс. Он предупредил, что в ближайшие годы, а возможно и десятилетия, ожидается очень тяжелая война смыслов и ценностей, в связи с чем многократно возрастает ответственность за транслируемые смыслы:
«Принципиальное значение имеет, кто в этой войне будет участвовать. И проиграть ее мы тоже не имеем права, потому что, когда горячая фаза СВО закончится, происходящее в медиапространстве усилится многократно».
Следующим вопросом повестки дня заседания совета стала поддержка ветеранов СВО. В частности, участники встречи обсудили позитивные практики реализации соответствующих проектов.
https://t.me/vestikbr