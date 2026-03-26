Рифат Сабитов поприветствовал финалистов Всероссийского конкурса студенческих команд «Лучник. Будущее»

«Нельзя не поддержать вашу активность, стремление создавать смыслы, продвигать правильные ценности и участвовать в развитии страны — именно этому учит конкурс. Конечно, состязание — это волнение, нервы, но это и радость победы, общение со сверстниками, возможность увидеть новое» — отметил Рифат Сабитов.

Рифат Сабитов, председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, поприветствовал финалистов Всероссийского конкурса студенческих команд «Лучник. Будущее». Конкурс объединил креативных творческих ребят, обучающихся по направлениям коммуникации, связи с общественностью, СМИ в российских вузах. Участникам было предложено 12 задач по разработке тематических проектов, сформулированных бизнес-структурами. Критериями оценки работ являлись наличие аналитического обоснования, эффективность предложений, креативность, системное видение ситуации и возможность практической реализации. Участие в конкурсе предполагает межвузовское и межрегиональное взаимодействие: студенты из разных городов России совместно работают над задачами. Такое взаимодействие рассматривается как возможная основа для формирования долгосрочных социальных и профессиональных связей на федеральном уровне. Выступая с приветственным словом, Рифат Сабитов подчеркнул, что коммуникационная отрасль вносит большой вклад в развитие российской экономики, в Общественной палате уже более 6 лет активно работает Координационный совет коммуникационной индустрии, члены которого — признанные специалисты, входят в жюри конкурса и являются примером профессионального успеха.